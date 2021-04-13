تجربة هند صبري مع كورونا.. وهذا ما كشفته عن مسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج MBCTrending المذاع على قناة mbc4، في أول ظهور لها بعد تعافيها من كورونا.

وكشفت عن تجربتها في الإصابة بالفيروس قائلة: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. أصبت بكورونا مثل ملايين الناس، مش فيروس سهل وغير حياتنا، وفهمت أكثر لما أصبت بيه. دعوتي للكل اللهم ارفع عنا الوباء في هذا الشهر العظيم”.

وعلقت على دورها في مسلسل “هجمة مرتدة” قائلة: “المسلسل يعيدني إلى رمضان بعد غياب أربع سنوات، حيث كان آخر الأعمال مسلسل حلاوة الدنيا ومر عليه أربع سنوات بسرعة جداً لم أشعر بها”.

واستطردت: “هجمة مرتدةؤكان من المفترض أن يكون في الموسم الرمضاني السابق، لكن بسبب جائحة كورونا تأخر العمل… لكن رب ضارة نافعة، فالتأجيل دفعنا لإخراجه في أبهى صورة، وربما يكون العمل الأطول بالنسبة لنا كفريق سواء مخرجين أو فنانين حيث استغرق سنة وستة أشهر”.

وأكدت أن طول فترة العمل دفعت الفريق إلى الارتباط الشديد به قائلة: “طول فترة العمل سنة وستة أشهر جعل العمل مترسخاً في وجداننا والنهاردة كان آخر يوم في التصوير وبكينا كلنا”.

واصلت : “الدور جديد عليَّ جداً، خاصة أن المسلسل من طبيعة الدراما المنبثقة عن ملفات المخابرات المصرية والتي دائماً ما تعيش في وجدان المصريين مثل رأفت الهجان وجمعة الشوان ودموع في عيون وقحة وهي مسلسلات عاشت في وجدان المصريين وكل مواطن عربي وبمجرد ذكر أسمائها هي أعمال صخمة تخض”.

تابعت: “عشان كده بنخاف من المقارنة بالأسماء السابقة والفارق بين نسخة “هجمة مرتدة” والأعمال الوطنية السابقة أن الأخير يتناول ملف معاصر وجديد لم يمر عليه أكثر من عشر سنوات وهي قضية واقعية”.