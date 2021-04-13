عشية بدء عرضه.. مسلسل “عشرين عشرين” يحقق أولى نجاحاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “بيختلف الحديث” التي يقدّمها الفنان اللبناني زياد برجي بصوته كشارة لمسلسل “عشرين عشرين” مليون مشاهدة عشية انطلاق عرض المسلسل عبر الفضائيات العربية.

أغنية “بيختلف الحديث” كتبها علي المولى ولحّنها محمود عيد وأداها الفنان زياد برجي، وأصدرتها شركة “الصباح” منذ أيام ضمن الحملة الترويجية التي تشنّها لمسلسل “عشرين عشرين”.

تبدأ شارة مسلسل “عشرين عشرين” بصوت الممثل قصي خولي قائلاً: “ما في أبشع من إنو الانسان يكذّب على اللي قدّامه ويفرجيه شي مش حقيقي”، يتبعه صوت الممثلة نادين نسيب نجيم قائلة: “في فرق بين إني كون قبلانه كون مع الشخص اللي بحبه أو قدرانه كون وحدي”.

يذكر أن “عشرين عشرين” صوّر العام الماضي وتأجل عرضه بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتؤدي نادين نجيم في المسلسل شخصية سما، الضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتحاول فك لغز العديد من الجرائم في لبنان ضمن أحداث تشويقية بوليسية. أما خولي فيؤدي دور صافي، زعيم عصابة تتاجر بالمخدرات الذي يقع في مواجهة مباشرة أمام الضابط سما.

العمل من كتابة نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”، ويعرض على “أم بي سي” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على “أم بي سي”.