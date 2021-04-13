أحمد السعدني يعلن انسحابه رسمياً من مسلسل “كله بالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان المصري أحمد السعدني، انسحابه رسمياً من المسلسل الرمضاني “كله بالحب”، بسبب خلافات بينه وبين الشركة المنتجة وإخلالها بشروط العقد.

وأكد السعدني في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قرار انسحابه من العمل بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه سيتقدم بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، ضد الشركة المنتجة.

ولفت إلى أن سبب شكواه للنقابة، هو الخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة، وأنه متمسك بكافة حقوقه المادية، واصفاً المسلسل بـ”المهزلة”، ومُعتذرا للجمهور عن الإزعاج.

يذكر أنه في مطلع إبريل الجاري، راجت بقوة أنباء بشأن انسحاب أحمد السعدني من مسلسل “كله بالحب”، لاسيما أنه لوح بالانسحاب من العمل.

وكشفت مصادر داخل فريق العمل في تصريح خاص لـ”زهرة الخليج” عن تفاصيل ما حدث وأثار غضب السعدني، قائلة إن أحمد السعدني رأى تعاملاً من جانب بطلة العمل زينة، يحمل نوعاً من التعالي وتتعامل باعتبارها بطلة العمل، وبخست حق السعدني في نجوميته لاسيما أنه نجم معروف على الساحة الفنية.

وتابعت المصادر، أن هناك خلافات بالفعل بين زينة والسعدني وصلت لمشادات كلامية بينهما، جعلت الأخير يفكر في ترك العمل، وذلك عندما لوح بمنشور على صفحته في “فيسبوك”.

وقالت المصادر إن الشركة المنتجة حاولت حل الأزمة بالفعل، وتم عقد جلسة ودية طرفاها زينة والسعدني ومدير الإنتاج المسؤول عن العمل، وذلك لإقناع السعدني بالتراجع عما يفكر فيه كون هذا سيسبب أزمة أكبر للعمل ولن يحل شيئاً.

مسلسل “كله بالحب”، بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.