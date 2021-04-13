علي يوسف يغني “مرحب يا هلال”.. هل تراجع عن الاعتزال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان العراقي علي يوسف جمهوره بالظهور أثناء غنائه مقطعاً من أغنية “مرحب مرحب يا هلال”، وذلك لأول مرة بعد إعلانه اعتزال الفن والغناء منذ أيام، ليثير الشكوك حول تراجعه عن قرار اعتزاله.

ونشر يوسف عبر صفحته الرسمية على “تيك توك” مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني بتحريك الشفاه أنشودة “مرحب مرحب يا هلال”، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وظهر بـ”لوك جديد” حيث قص شعر رأسه بشكل كبير، وترك ذقنه تكبر بشكل أكثر كثافة.

وعلقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على الفيديو الذي نشره علي يوسف، عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام”، قائلة إنها صرحت بأنه لن يقدر على الاعتزال.

وكان الفنان العراقي علي يوسف، قد أعلن اعتزاله الفن والغناء، طالباً من الله العفو والغفران، وذلك عقب يومين من اشتعال الأزمة بينه وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، حيث قام بتطليقها من خلال مقطع فيديو “لايف”، بثه عبر حسابه على “انستغرام”.

ومنع يوسف خاصية التعليقات على منشور إعلان اعتزاله، حتى لا يتلقى مزيداً من الانتقادات، كتلك التي طالته بعد طلاقه هند البلوشي أو اتهامه بجذب التعاطف معه، وكتب في منشوره قائلاً: “أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران”.