شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب محفوظ وصلاح أبوسيف ويوسف شاهين فى أول لقطة من "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "بين السما والأرض" الذى يعرض على قناة ON، بصورة جمعت الكاتب الكبير نجيب محفوظ ومعه المخرجين الكبار صلاح ابوسيف ويوسف شاهين وعاطف الطيب ورضوان الكاشف ومحمد خان وخيري بشارة ورأفت الميهي والسيد بدير وأنور وجدي، علي خلفية أغنية "أحضنوا الأيام" لوردة والتي حملت اسم الحلقة.

يجمع "مصعد" أحد العمارات نماذج مختلفة من البشر ونسمع "خبط" علي باب المصعد من الداخل حيث أنه تعطل وتوقف وتتصاعد الصيحات بحثا عن عارف البواب "محمود البزاوي" الذي يحاول إصلاح الأسانسير ولكنه يفشل فيتصل بمهندس الصيانة.

وتنتهي الحلقة الأولي بمشهد تخيلي كأنه فلاش باك، يخرج خلاله كل الشخصيات من المصعد بصورة تشبه "استرجاع مشهد بالبطيئ" من داخل كاميرا أو جهاز فيديو لنري الشخصيات تتحرك للوراء وتنتهي الحلقة الأولي علي ذلك.

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

مواعيد عرض مسلسل "بين السما والارض"

"بين السما والأرض" يعرض على قناة ON الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض على قناة ON دراما 12.15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 7.45 صباحاً والساعة 6.30 مساء.