شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف عن أخر صورة للمايسترو سليم سحاب قبل اكتشاف إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر المايسترو سليم سحاب بأزمة صحية خلال الفترة الحالية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، استدعت دخوله المستشفى، بعد تعرضه لإرهاق شديد بعد الاحتفال بيوم اليتيم الأحد الماضى، وبعد انتهاء الحفلة تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.



احمد جمال مع سليم سحاب

وكشف الفنان أحمد جمال لمتابعيه عن أخر صورة التقطها للمايسترو سليم سحاب قبل دخوله المستشفى، وأوضح أن وقت التقاطها كان قبل الاحتفال بيوم اليتيم.



سليم سحاب واحمد جمال

وأشار أحمد جمال أن المايسترو سليم سحاب، ظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب وقت التقاط الصورة، وطلب من متابعيه الدعاء لـ"سحاب" بالشفاء العاجل بعد دخوله العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب لـ"الخليج 365"، نقل والدها إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض لإرهاق شديد بعد الاحتفال بيوم اليتيم الأحد الماضى، وبعد انتهاء الحفلة تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر" ، في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وقال سليم سحاب، إن كل الأطفال الذين قابلتهم أصواتهم صالحة للتجريب والغناء، متابعاً هذا دورنا في اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج شخصيات فنية هامة منهم"، مضيفاً أن المشروع بدأ منذ 6 سنوات مع كورال أطفال مصر.