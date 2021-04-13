شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى على شاشتها حصريا، حيث يعرض العمل يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.



لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمرعبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن .

ومسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .