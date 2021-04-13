شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان .. طقوس شلة نعيمة عاكف وهدى سلطان فى رمضان.. وحكاية شكسبيرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديمًا كان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن يجتمعوا فى رمضان وتجمعهم العديد من المقابلات والولائم والسهرات، وكانت كل مجموعة أصدقاء من هؤلاء النجوم يكونون شلة لها طابعها المميز وعاداتها فى رمضان ويكون بينهم تناغم فى الهوايات والطقوس التى تجمعهم فى هذا الشهر، ويحرصون عليها فى سهراتهم ولقاءاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1958 كتبت المجلة موضوعًا عن شلل الفنانين فى رمضان وعادات كل شلة ومجموعة منهم وطقوسها وأبرز أفرادها.

وكان من أهم وأبرز هذه الشلل، شلة كانت تضم نعيمة عاكف وهدى سلطان ومديحة يسرى ومحمد فوزى والمخرد نيازى مصطفى وكان سهر معهم أحيانًا عبد السلام النابلسى والفنانة الكبيرة زينب صدقى.

وكانت هذه المجموعة تحرص على الصيام والمحافظة على الصلاة، وكانت الفنانة زينب صدقى تقوم بمهمة الوعظ والإرشاد لهذه المجموعة حيث عرفت بثقافتها الواسعة وتدينها وأطلق عليها لقب "شكسبيرة الزمالك"، وكان أفراد الشلة يثقون فيها ويستمعون لما تقوله من معلومات باهتمام ويستشيرونها فى أى أمر يحيرهم من الأمور الدينية.

وبالإضافة إلى الجانب الدينى كانت هذه المجموعة تتسم بخفة الدم والعلاقة الطيبة وتسود سهراتها الفكاهة والطرب، وكان أفراد هذه المجموعة يلتقون فى منزل أحد أفرادها وقد يتناولون السحور على مائدته أو يخرجون فى سياراتهم إلى الأماكن الخلوية ثم يتناولون السحور فى أحد المطاعم قبل أن ينهون السهرة بالعودة لمنازلهم.