بدأت بموسى وفرعون وانتهت في ساحات المحاكم.. ماذا حدث بين عمرو أديب ومحمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، مقاضاة الفنان محمد رمضان، على خلفية سخرية الأخير منه عقب انتقاد الأول له ببرنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تفاصيل الأزمة بين الثنائي الشهير:

بداية الأزمة

انتقد الإعلامي عمرو أديب رد فعل الفنان محمد رمضان عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار "أشرف أبو اليسر" بسبب الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، حيث ظهر النجم الشاب خلال فيديو مستلقيًا في حمام سباحة ويلقي دولارات في الماء.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة الماضية، إن ما صدر من الفنان يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش، قائلًا: "أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها".

وطالب عمرو أديب الفنان محمد رمضان بالكف عن تلك الأفعال، قائلا: "شوف النهاردة خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي عمله محمد رمضان ده موقف ميطلعش من حد واعي.. يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون".

رد محمد رمضان

من جانبه رد الفنان محمد رمضان على انتقاد عمرو أديب له، ونشر مقطع فيديو يخاطبه أديب خلاله بالقول: "يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، بينما هو يتقمص شخصية "رفاعي الدسوقي" التي قدّمها في مسلسله "الأسطورة" (2016)، ويعلّق: "بس يا بابا".

محمد رمضان يواصل السخرية من أديب

في مقطع فيديو جديدا له رد رمضان مجددًا على تصريحات عمرو أديب، ودمج مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".

مقاضاة أديب لمحمد رمضان

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديوهات التي نشرها محمد رمضان، وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الإنسان المتربي نعمة، ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".

وأضاف: "فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت".