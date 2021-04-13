بالصورة: محمد صلاح يهنئ المسلمين بحلول رمضان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 8:44 صباحًا

هنأ نجم فريق ليفربول لكرة القدم، الدولي المصري محمد صلاح، المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

ونشر محمد صلاح صورة له على حسابه الخاص عبر موقع “فيسبوك” وعلق عليها، قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم”.

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، مع النجم الإنكليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، برصيد 19 هدفا لكل منهما.