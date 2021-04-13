فن ومشاهير

بالصورة: محمد صلاح يهنئ المسلمين بحلول رمضان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 8:44 صباحًا

محمد صلاح

هنأ نجم فريق لكرة القدم، الدولي المصري محمد صلاح، المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

ونشر محمد صلاح صورة له على حسابه الخاص عبر  موقع “فيسبوك” وعلق عليها، قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم”.

يذكر أن محمد صلاح (28 عاما) يتقاسم صدارة هدافي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، مع النجم الإنكليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، برصيد 19 هدفا لكل منهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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