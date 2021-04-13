فيديو.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب مجددا: "أنا مالي بيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا، عبر حسابه الشخصي على تطبيق أنستقرام، يرد من خلاله على هجوم الإعلامي عمرو أديب عليه، بعد إعلان الأخير عزمه رفع دعوى قضائية ضد رمضان.

ووضع رمضان في الفيديو صوت عمرو أديب في الخلفية، وهو يقول جملة: " لو محدش رباك يا محمد، أنا اللي هربيك، مش أنت بس اللي عندك فلوس"



ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب شخصا بقدمه بعنف شديد في الفيديو قائلا:" وأنا مالي بيك".





يذكر أن الخلاف بدأ بين عمرو أديب و محمد رمضان، بعد نشر الأخير لفيديو وهو يلقي دولارات في المياه، عقب صدور حكم قضائي يلزمه بسداد 6 ملايين جنيه، لصالح الطيار الذي حرم من عمله مدى الحياة بسببه.

ووجه أديب انتقادات شديدة لمحمد رمضان، ووصفه بأنه عدو نفسه، وأنه يتصدر مواقع التواصل على مدار عام كامل بسبب المشاكل فقط، وقال له أيضا: "اللي نحسبه موسى يطلع فرعون".

ولم يلتزم رمضان الصمت ورد عليه بجمله "بس يا بابا"، الأمر الذي أغضب أديب ودفعه للجوء للقضاء للحصول على حقه القانوني.