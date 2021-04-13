شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: واجهت صعوبات لإتقان اللهجة الصعيدية في "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد لـ"الخليج 365" أنها واجهت صعوبات في إتقان اللهجة الصعيدية التي تقدمها من خلال مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض حصريًا على قناة ON فى شهر رمضان، مشيرة إلى أن اللهجة الصعيدية أنواع متعددة ولكن الحمد لله أجدتها بإتقان، بالإضافة إلى ظهورى بلوك مختلف خلال العمل من حيث تغيير لون البشرة والميكياج والكحل.

وأعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة فى المسلسل مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة موضحة أنها تجسد ضمن أحداث العمل شخصية شديدة ولكنها حنونة في نفس الوقت متمنية أن تنال شخصيتها إعجاب الجمهور خاصة أنها تقدم شخصية صعيدية وليست سهلة.

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أنها تجسد دور صعيدى للمرة الثانية بعدما قدمته فى مسلسل "الغربة" الذى عُرض فى الثمانينات وشارك فى بطولته سعيد عبد الغنى وحسن عابدين وأحمد بدير.

ويعد "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد سامى، حيث تعاونا قبل ذلك فى مسلسل "الأسطورة" من بطولة الفنان محمد رمضان عام 2016 وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.