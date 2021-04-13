شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم جديد من سلسلة Star Trek فى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة Paramount، موعد طرح للفيلم الجديد Star Trek، الذى من المقرر أن يطرح في 9 يونيو من عام 2023، ولم يكشف الكثير من المعلومات حول الفليم الجديد ألا أنه سيكون من جيه جيه أبرامز، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".

وأكد التقرير الذى نشر على موقع " thewrap"، أن قصة الفيل بعيدة كليًا عن العمل الأخير الذى أنتجه أبرامز، على أن يكون العمل الجديد من تأليف الكاتبة والمنتجة كاليندا فاسكويز "Star Trek: Discovery".

لم يتم توضيح أي تفاصيل بخلاف ذلك، بما في ذلك ما إذا كان الفيلم الجديد سيتم وضعه في نفس الكون أم لا مثل الثلاثية السابقة من الأفلام من بطولة كريس باين وزاكاري كوينتو، حيث كانت أخر اعمال في تلك السلسلة هو فيلم "Star Trek Beyond" الذى طرح خلال عام 2016، وأخرجه جاستن لين وحقق إيردات وصلت إلى 343.4 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

على أن تقوم شركة Paramount بكشف المزيد حول الفيلم الجديد في مؤتمر سيعقد تحت اسم Star Trek، في شيكاجو في أبريل من العام المقبل 2022.

ظلت سلسلة "Star Trek" في صدارة اهتمامات العديد من المعجبين في السنوات القليلة الماضية بعد نجاح سلسلة مثل "Picard" و "Discovery" وحتى الرسوم المتحركة "Lower Decks"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".