شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل زوجة بيومى فؤاد فى "النمر" وطبيبة بـ"كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة إيناس كامل السباق الرمضانى من خلال الظهور في 3 مسلسلات، أولهما مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وتجسد دور "شروق" وهى طبيبة في مجال الفيروسات، وتشارك في مسلسل "النمر" بطولة محمد غمام، وتجسد دور "سالى" وهى متزوجة من الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث العمل ولديها مشاكل في حياتها الأسرية، كما تظهر إيناس كامل ضيفة شرف في "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.