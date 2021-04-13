شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" خلال شهر رمضان بساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن البرنامج الفني لـ"هل هلالك" لقطاع الإنتاج الثقافي يعرض يوم 7 رمضان "الليلة الكبيرة" حتي يوم 21 من الشهر الكريم بساحة الهناجر بدار الأوبرا الساعة الثامنة والنصف مساء .

أوبريت الليلة الكبيرة من أشهر ما قدم علي مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات : (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح).

أوبريت "الليلة الكبيرة" كلمات صلاح جاهين ، وألحان سيد مكاوي، وعرائس ناجي شاكر وديكور مصطفى كامل وإخراج مسرحى صلاح السقا وإخراج تليفزيونى محمود بيومى، وتم عرض الأوبريت للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961 .

شارك في هذا الأوبريت كم كبير من النجوم بأصواتهم منهم سيد مكاوي وشفيق جلال ومحمد رشدي وعبده السروجي وحورية حسن وإسماعيل شبانة وصلاح جاهين وشافية أحمد وهدي سلطان.