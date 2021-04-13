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عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" خلال شهر رمضان بساحة الهناجر

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القاهرة - سامية سيد - ضمن البرنامج الفني لـ"هل هلالك" لقطاع الإنتاج الثقافي يعرض يوم 7 رمضان "الليلة الكبيرة" حتي يوم 21 من الشهر الكريم بساحة الهناجر بدار الأوبرا الساعة الثامنة والنصف مساء .

أوبريت الليلة الكبيرة من أشهر ما قدم علي مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات : (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح).

أوبريت "الليلة الكبيرة" كلمات صلاح جاهين ، وألحان سيد مكاوي، وعرائس ناجي شاكر وديكور مصطفى كامل وإخراج مسرحى صلاح السقا وإخراج تليفزيونى محمود بيومى، وتم عرض الأوبريت للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961 .

شارك في هذا الأوبريت كم كبير من النجوم بأصواتهم منهم سيد مكاوي وشفيق جلال ومحمد رشدي وعبده السروجي وحورية حسن وإسماعيل شبانة وصلاح جاهين وشافية أحمد وهدي سلطان.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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