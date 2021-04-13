شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء السيد تقدم شخصيتين صعيدتين فى مسلسلى "موسى ونسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة وفاء السيد في مسلسلين بدراما رمضان 2021 ويتصادف أنها تقدم شخصيتين في مسلسلين يتناولان دراما الصعيد ولكن في فترات زمنية مختلفة، العمل الأول هو "موسى" أمام النجم محمد رمضان وتقدم خلاله شخصية تدعي "مسعدة"، أما العمل الآخر الذي يتناول أيضًا الدراما الصعيدية فهو "نسل الأغراب" أما النجم أحمد السقا وتقدم خلاله شخصية "حمدية".

"نسل الأغراب" إنتاج شركة سينرجي وتأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق .



الفنانة وفاء السيد

أما مسلسل "موسى" فيشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

الفنانة وفاء السيد شاركت من قبل في الكثير من الأعمال السينمائية فقد ظهرت مع أحمد حلمي في فيلمه "ميدو مشاكل" كما ظهرت مع كريم عبد العزيز في فيلم "الباشا تلميذ" وظهرت أيضا في فيلم "غاوي حب" مع الفنان محمد فؤاد ورامز جلال وفي فيلم "اللمبي" مع النجم محمد سعد وكانت ضمن ابطال فيلم "خالتي فرنسا" مع عبلة كامل ومني زكي، ومع الزعيم عادل امام قدمت شخصية "جانيت" في فيلم "حسن ومرقص" .