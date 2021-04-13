شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن يتصدر تويتر ويحظى بإشادات الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج يحمل اسمه، بعد عرض الحلقة الأولى مباشرة على قناة DMC في موعد عرض استثنائي.

وأطلق رواد تويتر الهاشتاج إعجابًا بالمسلسل منذ عرض الحلقة الأولى وأحداثها التي جاءت تشويقية ومثيرة إلى حد كبير، وأعطت انطباعا خاصا عن علاقة الزوجين هنا "منى زكي" ومحمد ممدوح "حازم".

ويتتبع مسلسل "لعبة نيوتن" رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.