شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين طبيب فى "كوفيد 25" وضيف شرف فى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أمير صلاح الدين، خلال الموسم الرمضانى بمسلسلين هما، "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، ويجسد خلاله شخصية طبيب يدعى "محسن"، أما المسلسل الثانى هو "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز والذى يظهر فيه كضيف شرف ومن المقرر أن يظهر خلال 3 حلقات تقريبًا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

أما مسلسل "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.