شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايلز يستعد لدور ضابط بأربعينيات القرن الماضى بفيلمه القادم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الممثل والمغنى هارى ستايلز، من أجل خوض تجربة جديدة في عالم التمثيل من بوابة فيلم مأخوذ عن رواية تدور أحداثها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، حيث يجسد خلال أحداث الفيلم دور ضابط شرطة يحمل اسم توم بورجس مثلما كشف موقع ذا صن.



هارى ستايلز

تقرير ذا صن أضاف أن المغنى الذى حصد جائزة بحفل توزيع جوائز الجرامى الشهر الماضى كأفضل أداء لأغنية بوب، وذلك عن أغنيته Watermelon Sugar، بصدد صبغ شعره وتغييره لونه من الأشقر إلى الأسود حتى يكون ملائمًا للدور بصورة أكبر، ومن المفترض أن تدور أحداث فيلم هارى ستايلز الجديد وسط مدينة برايتون فى إنجلترا.

ويعتبر الفيلم بمثابة عودته للسينما بعد أربع أعوام من الغياب حينما شارك فى بطولة فيلم Dunkirk الذى حقق نجاحًا كبيرًا فترة عرضه آنذاك بدور العرض السينمائية.



الممثل هارى ستايلز

جدير بالذكر أن هارى ستايلز ارتبط فى بداية عام 2021 بعلاقة جديدة فى حياته العاطفية، وذلك بعدما تم رصد أكثر من صورة رومانسية له تجمعه مع الممثلة والمخرجة اوليفيا وايلد، ما دفع المواقع الأجنبية للتكهن بوجود علاقة جديدة بين الثنائى.

وهو الأمر التى أكدته وايلد فيما بعد، حيث صرحت بأن الأمر جدياً، ليثبت صحة التكهنات التى أكدتها عدداً من المواقع الأجنبية حينما رصدت الصور لهما من كواليس الفيلم الذي يجتمع به الثنائى وهو Don't Worry Darling.