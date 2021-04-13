محمد الفلاح - أول تعليق لخالد النبوي بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أبريل 2021

طمأن الفنان المصري خالد النبوي جمهوره على حالته الصحية، عقب تعرضه لوعكة صحية خطيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، الذي نقل على إثرها للمستشفى.



ووجه النبوي رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض کورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

واختتم كلامه بتهنئة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".

وبدأت الحالة الصحية للفنان النبوي بالتجاوب مع البروتوكول العلاجي، الذي وضعه له الفريق الطبي المعالج؛ عقب تأثره بمضاعفات كورونا.