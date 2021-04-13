محمد الفلاح - دواين جونسون يحدد شرطا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

الثلاثاء 13 أبريل 2021

قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية إذا شعر بأنه يتمتع بتأييد كاف بين الأمريكيين.



وقال جونسون (48 عاما) أحد أكثر الممثلين شعبية وأعلاهم أجرا في الولايات المتحدة، في مقابلة بُثت، الاثنين: "لدي أمل بتوحيد هذا البلد، وأشعر أيضا أنه إذا كان هذا ما يريده الناس، فسوف أفعله".

ولم يحدد المصارع المحترف السابق أي الحزبين سيمثله، أو متى قد يخوض السباق الانتخابي الرئاسي.

جاءت تصريحاته في أعقاب استطلاع للرأي العام عبر الإنترنت نشرته الأسبوع الماضي شركة (بيبلساي) لقياس توجهات المستهلكين، وجد أن 46% من الأمريكيين سيفكرون في التصويت لجونسون.

وينضم جونسون Dwayne Johnson إلى قائمة طويلة من المشاهير الأمريكيين الذين خاضوا الانتخابات على منصب سياسي، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب نجم تلفزيون الواقع سابقا.