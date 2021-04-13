شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 1.. حبس محمد ممدوح ومشاجرته مع منى زكى يحبطان مخططهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، المذاع على قناة Dmc، وصول "هنا" منى زكى إلى أمريكا لقضاء 5 أيام في مؤتمر للأبحاث، ولكنها تريد تطبيق المخطط التي اتفقت فيه مع زوجها بالبقاء هنا حتى تلد، ويحصل ابنها على الجنسية الأمريكية.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

وواجهت "هنا" عقبة في مخططها، وهو أن الشخص الذى يرأس الوفد أخذ جوازات السفر من الجميع حتى يكونا معا، وحاولت البحث عن شقة هناك حسب اتفاقها مع زوجها "حازم" محمد ممدوح، لحين إصدار أوراق رسمية تابعة لشركة حتى يمكن السفر لأمريكا أيضا، ونجحت في إيجاد الشقة بالفعل رغم عدم وجود جواز سفر معها.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فبعد اتفاق "حازم" مع شخص لإصدار بعض الأوراق اكتشف أنها أوراق مضروبة، مما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما، وتدخل بعض أصدقاء هذا الشخص، ليتم إيداعهما في القسم وحبسهم لمدة يوم، وهو الأمر الذى أفسد خطته مع زوجته "هنا" التي حاولت الوصول له والاتصال به فوجدت هاتفه مغلق، وكان من المقرر أن يغادر الوفد، وهى معهم إلى أمريكا إذا لم يأت زوجها.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

وفى صباح اليوم التالى بحث أعضاء الوفد عن "هنا"، ولكنهم لم يجدوها بعد أن تركتهم وذهبت في مقهى في المقابل، وحاولوا الاتصال بزوجها وكان وقتها تم إخلاء سبيله من القسم بعد التصالح، وقام رئيس الوفد بإخبار زوجها، وأخبره بأنه سيعثر عليها وطلب منه الانتظار، وبالفعل اتصل بها وردّت عليه معتقدة بأن زوجها سيأتى.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

وطلب "حازم" من زوجته "هنا" أن تعود مع الوفد؛ بسبب تعثره في عدم الحضور، وقام بتعنيفها وبعد إغلاقها للمكالمة، تركت الوفد يذهب بدونها لتبدأ رحلتها بعد ركوبها "تاكسى" لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى للحلقة المقبلة عما ستشهده أحداثها.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1 مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.