أزمة بين ريهام حجاج وأيتن عامر

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"الخليج 365" من بيروت: نشبت أزمة في كواليس مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج بعد تدخلها لحذف مشاهد خاصة بزميلتها ايتن عامر واجراء تعديلات على دورها بحيث تموت الشخصية في الاحداث بعكس السيناريو الذي كتبه محمد أمين راضي وبدأ التصوير على أساسه.

وعلى خلفية هذه المشكلة وأمور اخرى، انسحب مؤلف العمل، والمخرج كريم العدل، بالإضافة إلى مدير التصوير بسبب التدخلات المتعددة بوقت تجري محاولات لاحتواء الامر وعدم تصعيده خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن ايتن صورت غالبية مشاهدها بالفعل.

وتحاول الشركة المنتجة احتواء الازمة لكن خلافاً نشب مجدداص بين كريم وريهام عقد الموقف بشكل أكبر وسط محاولات لعدم احداث تأثير سلبي على المسلسل الذي سينطلق عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني.

