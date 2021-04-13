هند زيادي تستذكر عمالقة الفن في "يا حب"

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"الخليج 365" من بيروت: أصدرت الفنانة المغربية هند زيادي أغنية منفردة جديدة بعنوان "يا حب"، من كلمات سمير المجاري، وألحان رضوان ديري، وتوزيع رشيد محمد علي، وإنتاج شركة "آرت توجور"، تحت إشراف ومتابعة مدير أعمالها المنتج أمين أحرميم.



وأطلقت زيادي الأغنية مصورة من إخراج "زاكي" ضمن سيناريو كلاسيكي فيه حنين الى الماضي، إستذكرت به عمالقة الفن ضمن لقطات الكليب، كالفنانة فيروز والفنانتين الراحلتين أم كلثوم وصباح.

وأعربت هند أنها سعيدة بهذا العمل الذي أبرز إمكانيات صوتها ومهارتها في غناء هذا النوع من الأغنيات الرومانسية التي تحتاج عملية التمكن، وقالت: "أحببت العمل ككل من أول ما أسمعوني إياه، وسجلته بثقة كبيرة وحب، لأنه يحمل نوع موسيقي شرقي أحبه وأميل له"، شاكرة جميع أفراد فريق العمل من شاعر وملحن وموزع ومنتج على هذا المجهود الذي يصب في مصلحة العمل وإنتشاره.

هذا وقد طرح الفيديو كليب "يا حب" من خلال قناة هند زيادي الرسمية في اليوتيوب، الى جانب الفضائيات المغربية والعربية.