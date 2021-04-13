حاتم العراقي يختتم الموسم الأول من "عراق ايدول" بأغنية "أعرفكم على نفسي"

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"الخليج 365" من بيروت: شارك الفنان حاتم العراقي في الحلقة الختامية للموسم الأول من برنامج "عراق ايدول" بأغنية جديدة غناها للمرة الأولى على المسرح ضمن لوحة استعراضية جميلة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر بالمسرح وعبر شاشة قناة "mbc العراق".

وقد حملت الأغنية عنوان "أعرفكم على نفسي" تعاون بها مع الشاعر قصي باسل، وفي الألحان مع الملحن العراقي علي بدر، وقام بتوزيع العمل المايسترو نور هاشم.

هذا وكان العراقي قد رافق برنامج "عراق أيدول" ضمن لجنة تحكيم البرنامج على مدار أربع أشهر تقريباً من الحلقات المسجلة وحلقات العروض المباشرة، والذي تم تتويج به المشترك علي ليو كنجم الموسم الأول من البرنامج.



