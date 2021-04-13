شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نيوتن الحلقة 1.. منى زكى تنجح فى دخول أمريكا رغم حملها وتبدأ مخططتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى والمذاع على قناة Dmc، بمشهد يجمع "هنا" منى زكى وزوجها "حازم" محمد ممدوح، أثناء أخذ بعض الأشياء المتعلقة لها قبل سفرها إلى أمريكا.

وذهب "حازم" إلى مكتب تصوير مستندات لتصوير جواز سفر زوجته "هنا"، في ظل تعرضت هنا للحظات خوف بعد خروجه من المنزل لإلقاء القمامة، وهاجمها كلب، كما أن الكهرباء انقطعت، وهو الأمر الذى اتضح من خلال الأحداث، وهو خوف "هنا" منى زكى من الظلام.

وكشفت الأحداث أن "هنا" منى زكى، ذاهبة الى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مؤتمر للأبحاث، ولكنها أرادت أن تجلس هناك أكثر من 5 أيام المدة المقررة للمؤتمر؛ بسبب حملها وتريد حصول ابنها على الجنسية الأمريكية.

وانتاب "هنا" حالة من الخوف أثناء وصولها مطار الولايات المتحدة؛ لأنه في حال علم أمن المطار بحملها فسوف يتم ترحيلها إلى مصر مرة أخرى، وبعد ظنها بأنها مرت بسلام استوقفها أمن المطار؛ بسبب حديثها في الهاتف أثناء ختم جواز السفر وهو مخالف للقوانين هناك، وطلب منها رؤية الباسبور، ولكن وقف بجانبها شخص من الوفد الذى تتبعه، ومرت بنجاح وأخبرت زوجها.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان! وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1