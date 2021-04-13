شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 1.. جريمة قتل غامضة وياسر جلال مدرس تربية رياضية وسائق تاكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بجثة ملقاة على الأرض بأحد الشوارع فى ليلة مطيرة يجتمع حولها رجال الشرطة والإسعاف دون الكشف عن تفاصيل الجريمة ومرتكبها، قطع ينتقل به المخرج لمشهد للنجم ياسر جلال يمارس الرياضة وتقديم حياته اليومية وأسرته البسيطة المكونة من زوجته نرمين الفقى وبنتيه وحماته إنعام سالوسة.

وتكشف الأحداث عن مهنة ياسر جلال ضمن الأحداث، إذ يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس صباحًا وسائق تاكسى فى المساء، وظهرت نرمين الفقى قعيدة على كرسى متحرك فى ظهور مختلف لها، إذ اعتاد الجمهور على رؤيتها تلعب أدوار الفتاة الجميلة.

ويساعد ياسر جلال زوجته نرمين الفقى فى شئون البيت لظروف مرضها ولحبه لها، وخلال تسوقه لإحضار لوازم البيت؛ يرى لصين يختطفان هاتفًا محمولًا من امرأة ليلحق بهما ياسر جلال وينجح فى إعادة الهاتف إلى صاحبته لتنهال عليه دعوات الحضور، ليكشف المشهد عن جانب من جوانب شخصية ياسر جلال فى الأحداث، إذ يتمتع بصفات "أولاد البلد".

ويرفض ياسر جلال طلب ابنته لمى كتكت بالذهاب إلى عيد ميلاد صديقتها، لكن مع إلحاحها وإقناع زوجته له وافق، اصطحبها فى التاكسى الذى يملكه حتى باب مكان "عيد الميلاد" تدخل ابنته فتجده مكانًا مليئًا بالشباب المراهقين يشربون الخمور ويتراقصون على موسيقى صاخبة، وبعد ساعة عاد أبوها مرة أخرى ودخل مكان الحفل، وفوجئ بسلوكيات الشباب الحاضرين، ويبحث عن ابنته فى أرجاء المكان فلا يجدها، وفى تلك الأثناء يستقبل مكالمة هاتفية من زوجته تنبئه بخبر صادم، فهل أصاب ابنته مكروه؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.