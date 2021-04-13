شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي لـ"السقا وكرارة": عملتوا أدواركم ببراعة.. وأبو سليم: مجهود عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد سامى، مخرج ومؤلف مسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرض أولى حلقاته فى موسم دراما رمضان، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنهما بذلا مجهودا عظيما وأديا دورهما ببراعة، فيما رد كرارة "أبو سليم"، قائلا: "شكرا للمخرج الكبير أخونا محمد سامى على المجهود العظيم، اللى فعلا هيقدملكم حاجة ماشفتوهاش قبل كده".



محمد سامى مع السقا وكراره

ونشر سامى، صورة جمعته مع بطلى العمل السقا وكراره من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بإذن الله هيبدأ عرض مسلسل نسل الأغراب، مبروك لإخواتى أحمد السقا وأمير كراره، بجد المجهود اللى عملتوه فى المسلسل ده كبير جدا وعايز أشكركم على انكم استحملتونى بكل التعب اللى تعبتهلكم وعملتوا أدواركم ببراعة، عساف وغفران الغريب".

وأضاف سامى: "إن شاء الله الناس هتتعرف عليهم وهيعرفوا النجمين أحمد السقا وأمير كراره اشتغلوا على نفسهم قد إيه عشان يطلعوهم بالشكل ده اللى الناس هتتتفاجئ بيه إن شاء الله، ربنا ينجحكم يا نجوم يا جامدين يا صحابى".



محمد سامى

من جانبه أعاد كراره، نشر الصورة التى نشرها سامى، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا، شكرا للمخرج الكبير أخونا محمد سامى على المجهود العظيم، اللى فعلا هيقدملكم حاجه ماشفتوهاش قبل كده، وشكرا شركه سينرجى وتامر مرسى وحسام شوقى ونزار شاكر وأمير عبد العاطى وكل كرو الإخراج والتصوير والصوت والإنتاج، وشكرا للنجم أخويا أحمد السقا ونجومنا واخواتنا وزمايلنا اللى شاركونا فى المسلسل، وشكر كبير للنجم الكبير اخونا تامر حسنى، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم كل مسلسلات رمضان لأخواتنا النجوم الكبار".



أمير كرارة

وأعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" على شاشتها، حيث يعرض العمل بدءًا من اليوم الثلاثاء الساعة 7.45مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما فى الساعات المقبلة.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.