شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا 25 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد منير سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد 25 أبريل الجاري، وذلك ضمن سهرات رمضان التي تقيمها دار الأوبرا المصرية طوال شهر رمضان الكريم 2021.

وكان محمد منير قدم أغنية "أنا مصر" في حفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا اللي لا عمري يوم كليت.. و لا مليت

أنا اللي في وش زمني وقفت.. و لا اتهزيت

أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع

انا الصوت اللي وقت الصمت..كان مسموع

بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد

حضارة وعمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض

أنا الشمس اللي بعتت نور.. و نورت الطريق للكـــل

أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل

حروف اسمي في أول فصل .. في كل كتاب و كل زمان

أنا كل الفروع و الأصل.. و ليا أثر في كل مكان