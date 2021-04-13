شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: يسرا والفخرانى فى مكان مختلف عن باقى الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج جمال العدل، عن مسلسل حرب أهلية الذى يعرض فى شهر رمضان، قائلا: "الشركة المنتجة يهمها الإتقان فى كل عمل تقدمه للمشاهدين، وتهتم بحجم قيمة الفن اللى بتقدمه للشعب المصرى، والفنانة يسرا قدراتها كبيرة، وتقدر تعمل حاجات كبيرة طول الوقت، ونتمنى أن المسلسل ينجح وينال إعجاب الجماهير".

وأضاف خلال لقائه عبر سكايب عبر برنامج من مصر المذاع على قناة "سى بى سى": يسرا لها ركن فى شركة العدل جروب، مشيرا إلى أن يسرا والفخرانى فى مكان لوحده ومختلف عن باق ى الفنانين، وأن التنوع موجود فى أكتر من عمل، وهناك 15 أو 20 عملا متميزا".

وعن موكب المومياوات، قال: "جزء كبير من عظمة المومياوات، أنه ملهوش حدث مثله، وهو ممتاز من حيث الملابس والمزيكا والديكور، والقوة الناعمة المصرية طولعملها بتقدم رسالة وانضباط، ومشيرا إلى أن مسلسل "ضد الكسر" لنيللى كريم مختلف عن السنين الأخيرة.

فيما علقت الفنانة جميلة عوض على المشاركة فى المسلسل خلال لقائها عبر سكايب قائلة: "مبسوطة جدا لعملى فى المسلسل، ودورى مختلف"