شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: شخصية قدرية محرك محورى للأحداث بمسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بتقديم شخصية "قدرية" خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، لأنها تحمل الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محركا محوريا لأحداث العمل، الذى يدور فى إطار اجتماعى، حيث تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

وأضافت الفنانة دينا فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية cbc، أنها تراهن على هذه الشخصية، والتى وصفتها ببنت البلد الجدعة، مشيرة إلى أنها تهتم فى اختيارها بتقديم أنماط شخصية مختلفة غير متكررة، وشكل جديد ومختلف سواء على مستوى الأداء الذى يأتي بجوانب جديدة لشخصية العمل.

وأكدت، أنها من خلال الأحداث تتمرد على جميع الشخصيات التي قدمتها من قبل، فتظهر في صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ"الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها.

واختتمت الفنانة دينا فؤاد، تصريحاتها بتوجيه الشكر للفنانة ياسمين عبد العزيز والمنتجين.