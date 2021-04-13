شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد ينشر صورة لوالدته الراحلة.. ويعلق: ضحكتك وروحك معايا طول الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حسن الرداد، عن حزنه الشديد، لقضاء شهر رمضان الأول، بدون والدته الراحلة فادية الرداد، التى وافتها المنية فى شهر يناير الماضى، حيث نشر الرداد، صورة لوالدته الراحلة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا نور عينى ورمضان كريم عليكى فى الجنة إن شاء الله، مش هعرف أوصفلك إحساسى وانتى مش موجودة معايا فى شهر رمضان، لكن ضحكتك وروحك معايا طول الوقت، إلى لقاء إن شاء الله".



فادية الرداد

وما زال الرداد، يعيش حالة من الحزن منذ وفاة والدته فى يناير من العام الجارى، حيث يشارك الرداد صورا للكثير من الذكريات التى تجمعه بوالدته من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على مشاركة جمهوره لحظاته مع والدته ونقل افتقاده لها بعد وفاتها.





ونشر الرداد، مؤخرا على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته، وظهرا وهما يقفان على أحد الجسور الحديدية وخلفهما الكثير من اليخوت فى إحدى الرحلات، وأكد أن هذه اللحظات التى تجمعه بوالدته واحدة من أجمل أيامه، ولاقت الصورة تعليقات بالدعوات لوالدة الفنان الراحلة ودعمه خلال الفترة الحالية.

وفى عيد الأم نشر حسن الرداد أكثر من صورة لهما معًا معبرًا عن حزنه الكبير لعدم وجودها بجانبه مثلما اعتاد فى كل عام، وأكد أنه فى الطريق من أجل وضع باقة من الزهور على قبرها مثلما كان يعتاد ويضعها تحت قدميها كل عيد أم.

وكتب: "فى طريقى لزيارتك يا أمى ومعى هدية عيد الأم باقة الزهور التى تحبيها، ولكن هذه المرة سوف أضعها على قبرك، للأسف مش هعرف أوطى على رجلك الطاهرة أبوسها زى ما اتعودت، فكم هى قسوة الحياة!، وكم هى الحياة بلا طعم بدونك وكأنك رحلتى معكى حلاوة الدنيا كلها".