شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ dmc: مش بحب أتفرج على نفسى خالص وأنا بصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة منى زكي: "مش بحب أتفرج على نفسى خالص، وبالتحديد وأنا بصور والتمثيل هو إنك تسيبى نفسك والمحرك أحاسيسك مش مخك، وشخصية هنا جديدة عليا، وبعيدة عنى كليا وعشقتها".
وأضافت منى زكي، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى المذاع على قناة "dmc"، خطوة عرض مسلسلات بره موسم رمضان حاجة مهمة جدا، وأحسن كتير والفيصل في الآخر العمل نفسه".
فيما قال المخرج تامر محسن: "أنا تعبت الفنانين جدا في التصوير وبنتعب بعض لصالح المشاهد، وهما شطار جدا، وبحب لما أصور المشهد أستمتع، وهم كلهم أستاذة كبار، وفيهم ميزة إنهم بيساعدوا بعض، وأدهم الشرقاوى فنان مصري أمريكى هيبقى مفاجأة في المسلسل".
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، ومن إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.
مسلسل "لعبة نيوتن" تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرض قناة Dmc الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن"، اليوم الثلاثاء، فى أولى ليالى شهر رمضان فى تمام الساعة 12:5 بعد منتصف الليل، على أن يُعرض في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً يوميًا خلال شهر رمضان والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.
وتحت شعار "ما تخليش حاجة تفوتك متعة من الإفطار وحتى السحور"، تُعرض حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" عبر منصة watch it مباشرة، بعد عرض الحلقة على الشاشة.