شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ dmc: مش بحب أتفرج على نفسى خالص وأنا بصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة منى زكي: "مش بحب أتفرج على نفسى خالص، وبالتحديد وأنا بصور والتمثيل هو إنك تسيبى نفسك والمحرك أحاسيسك مش مخك، وشخصية هنا جديدة عليا، وبعيدة عنى كليا وعشقتها".

وأضافت منى زكي، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى المذاع على قناة "dmc"، خطوة عرض مسلسلات بره موسم رمضان حاجة مهمة جدا، وأحسن كتير والفيصل في الآخر العمل نفسه".

فيما قال المخرج تامر محسن: "أنا تعبت الفنانين جدا في التصوير وبنتعب بعض لصالح المشاهد، وهما شطار جدا، وبحب لما أصور المشهد أستمتع، وهم كلهم أستاذة كبار، وفيهم ميزة إنهم بيساعدوا بعض، وأدهم الشرقاوى فنان مصري أمريكى هيبقى مفاجأة في المسلسل".