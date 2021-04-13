شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى لـ"on": نجيب زاهى زركش مسلسل اجتماعى لايت وفكرته جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، حوار لها قديم مع الفنان يحيى الفخرانى، يتحدث عن مسلسل نجيب زاهى زركش الذى يقدمه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الفنان يحيى الفخرانى خلال اللقاء، إن مسلسل نجيب زاهى زركش هو فكرة جديدة لم يقدمها من قبل، متابعا، موضوع العمل الدرامى حسيته ورأيت أنه يستحسن أن يتم تقديمه الآن.

وأضاف الفنان يحيى الفخرانى، أن مسلسل نجيب زاهى زركس هو مسلسل اجتماعى لايت ويتضمن مشاهد كوميدىية، ويتضمن علاقة الأب بأبناءه، متابعا: قمت بعمل دور الأب "البايظ" في مسلسل يتربى في عزه، ولكن العلاقة بين الأب وابناءه في مسلسل نجيب زاهى زركش مختلفة.