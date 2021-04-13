شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة مهنئة بشهر رمضان: أتمنى أن يملأ الرب قلوبكم بالمحبة والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية أن يكون شهرا كريما على الجميع، خاصة فى هذه الأيام الصعبة التى نعيشها، وأن يملأ الله قلوب الجميع بالمحبة والتسامح.



كارول سماحة

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "رمضان كريم أصدقائى.. فى هذه الأيام الصعبة التى نعيشها، أتمنى لكم الصحة وراحة البال، كما أتمنى أن يملأ الرب قلوبكم بالمحبة والتسامح، صوم مبارك للجميع".





من ناحية أخرى، طرحت شركة العدل جروب أغنية "اللى خان" للنجمة كارول سماحة، وهى تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى يعرض حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، وذلك على حساب الشركة بموقع "إنستجرام"، والأغنية تأليف دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

كانت قناة CBC قد أعلنت عن موعد عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم على شاشتها الساعة 10.15 مساء، يوميا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته كل من: نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.