شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج لـdmc: بعمل دور محام ملتزم دينيا فى "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فراج: "صورنا مسلسل لعبة نيوتن في أواخر 2019، وكان المفروض المسلسل يتعرض رمضان اللى فات، وكانت فيه صعوبة في بدايته، خاصة أننا صورنا في أمريكا فترة، والمسافة والإجراءات والجو والتصوير في أمريكا غير كل الدول، والتحضير للشخصية صعب وبقدم دور الشيخ "مؤنس" وهو محام دولى ملتزم دينيا".
وأَضاف فراج، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى المذاع على قناة dmc: "تجاربى كلها مع المخرج تامر محسن بالتحديد فيها طمأنينة وسايب نفسى جدا، ودائما بأستمتع معاه، وعندى هدوء نسبى في أي تجربة بأعملها معاه".
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، ومن إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.
مسلسل "لعبة نيوتن" تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرض قناة Dmc الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن"، اليوم الثلاثاء، فى أولى ليالى شهر رمضان فى تمام الساعة 12:5 بعد منتصف الليل، على أن يُعرض في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً يوميًا خلال شهر رمضان والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.
وتحت شعار "ما تخليش حاجة تفوتك متعة من الإفطار وحتى السحور"، تُعرض حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" عبر منصة watch it مباشرة، بعد عرض الحلقة على الشاشة.