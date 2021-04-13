شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج لـdmc: بعمل دور محام ملتزم دينيا فى "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فراج: "صورنا مسلسل لعبة نيوتن في أواخر 2019، وكان المفروض المسلسل يتعرض رمضان اللى فات، وكانت فيه صعوبة في بدايته، خاصة أننا صورنا في أمريكا فترة، والمسافة والإجراءات والجو والتصوير في أمريكا غير كل الدول، والتحضير للشخصية صعب وبقدم دور الشيخ "مؤنس" وهو محام دولى ملتزم دينيا".

وأَضاف فراج، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى المذاع على قناة dmc: "تجاربى كلها مع المخرج تامر محسن بالتحديد فيها طمأنينة وسايب نفسى جدا، ودائما بأستمتع معاه، وعندى هدوء نسبى في أي تجربة بأعملها معاه".