شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى لـ dmc: "لعبة نيوتن" تجربة جميلة واتشجعت للقصة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الإعلامية إيمان الحصرى، بأبطال مسلسل "لعبة نيوتن" النجمة منى زكى والنجم محمد فراج والمخرج تامر محسن، فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc.

وقالت النجمة منى زكى: "أول مرة نخلص قبل رمضان، فاضل يوم تصوير، والمسلسل تجربة جميلة، وأول ما أستاذ تامر كلمنى اتشجعت جدا، وبعد ما حكى ليا القصة اتشجعت كتير، والممثلين كلهم بحبهم وجامدين جدا، ولما يبقى كل اللى حوليا جامدين بنطلع بشكل كويس وحلو، أنا بأقعد كتير في البيت لحد ما ألاقى ورق كويس".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، ومن إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

مسلسل "لعبة نيوتن" تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض قناة Dmc الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن"، اليوم الثلاثاء، فى أولى ليالى شهر رمضان فى تمام الساعة 12:5 بعد منتصف الليل، على أن يُعرض في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً يوميًا خلال شهر رمضان والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.

وتحت شعار "ما تخليش حاجة تفوتك متعة من الإفطار وحتى السحور"، تُعرض حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" عبر منصة watch it مباشرة، بعد عرض الحلقة على الشاشة.