ياسمين صبري بـ"العباءة" وهنا الزاهد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالعباءة من أمام برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

سامو زين

نشر الفنان السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يؤدي مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملامح "فرعونية".

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تهنئ من خلالها جمهورها بشهر رمضان الكريم.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "فانوس" رمضان.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور ة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

محمد فؤاد

نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يرتدي "الجلباب".

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.