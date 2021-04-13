فن ومشاهير

طوني عيسى لنيكول سابا ويوسف الخال: سلامة قلبكن

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طوني عيسى

تمنى الممثل اللبناني طوني عيسى للممثل اللبناني يوسف الخال وزوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشفاء العاجل إثر إصابتهما بفيروس . وكتب عيسى عبر حسابه الخاص: “سلامة قلبكن يوسف ونيكول انشالله بتقطع على خير”.

وردت نيكول بالقول: “ميرسي يا طوني الله يحميك انت وعيلتك”. بدوره رد يوسف ايضاً قائلاَ: “انشالله بتقطع.. ومنقَطِّعها قطعة قطعة شكراً طوني”. وطمأنت نيكول سابا محبيها عن وضعها الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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