طوني عيسى لنيكول سابا ويوسف الخال: سلامة قلبكن

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة
طوني عيسى
تمنى الممثل اللبناني طوني عيسى للممثل اللبناني يوسف الخال وزوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشفاء العاجل إثر إصابتهما بفيروس كورونا. وكتب عيسى عبر حسابه الخاص: “سلامة قلبكن يوسف ونيكول انشالله بتقطع على خير”.
وردت نيكول بالقول: “ميرسي يا طوني الله يحميك انت وعيلتك”. بدوره رد يوسف ايضاً قائلاَ: “انشالله بتقطع.. ومنقَطِّعها قطعة قطعة شكراً طوني”. وطمأنت نيكول سابا محبيها عن وضعها الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.