إيميه صياح تعايد جمهورها بحلول شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

عايدت الممثلة اللبنانية إيميه صياح جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك. وكتبت عبر صفحتها الخاصة: “انشاالله يكون شهر مبارك على الجميع، مليان إيمان وصحّة ورجوع للذات، كما وانّو يكون مليان فنّ ومسلسلات ونجاحات، رغم كلّ الظروف اللّي عم بمرّ فيها العالم، ولبنان بشكل خاص”.

وشوّقت صياح مؤخراً متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”. وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.