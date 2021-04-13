جون ليجند يتحوّل إلى الناطق الرسمي باسم زوجته بعد أن ألغت الأخيرة حسابها في “تويتر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ جون ليجند (42 عاماً) متابعيه في تويتر برسالة من زوجته كريسي تيغن بعد أن أقدمت على إلغاء حسابها الشخصي.

ويبدو أن العارضة تفتقد الدردشة مع متابعيها في المنصّة الاجتماعية الشهيرة حيث طلبت من زوجها نقل رسالة لها جاء فيها: “طلبت منّي كريسي أن أنقل لكم بأنه إذا كنتم عرضة للحاجة إلى الاهتمام، فستعانون بالتأكيد من الآثار الجانبية الشديدة للقاح”. وأضاف بعد فترة وجيزة: “إنها تفتقدكم جميعاً”.

سُرّ المعجبون بتواصلهم غير المباشر مع كريسي بعد أسبوعين منذ أن ألغت حسابها الخاص بعد أكثر من عقد في منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بسبب تعرّضها للتنمّر المستمر والتأثير فيها بشكل سلبي.

وفي الأيام التي سبقت حذف حسابها، كشفت تيغن أنها تعاونت مع كريس جنير لإطلاق مجموعة من منتجات التنظيف النباتية. وعلى الرغم من حماسها الواضح، امتلأت صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد بسبب ارتباط منتجاتها بعائلة كارداشيان.