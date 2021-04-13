بالفيديو – أحمد عز يفاجئ الجميع بأغنية صعيدية: “أنا بكرا حكون تريند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يخوض النجم المصري أحمد عز تجربة جديدة من خلال غناء تتر مسلسله الإذاعي “نادي أند رويد”، والذي سيغنّي فيه باللهجة الصعيدية.

ونشرت الإذاعة مقطع فيديو لعز تكشف من خلاله تفاصيل الأغنية الصعيدية الجديدة والتي تتميّز بالعفوية، وهي من كلمات أحمد شوقي وألحان وتوزيع أكرم عادل.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية الجديدة وتم تداولها بكثرة على السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الآلاف من المتابعين، الذين تفاجأوا بصوت عز الجميل وقدرته على الغناء وإتقانه اللهجة الصعيدية الصعبة.

ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل يومياً ضمن الماراثون الرمضاني عبر إذاعة “نجوم إف أم”، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، ويشارك في بطولته: النجمة القديرة سميحة أيوب ونسرين طافش وأحمد صيام.

من جهة ثانية، يستكمل أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسل “هجمة مرتدة”، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم، من بينهم: هند صبري، هشام سليم، نضال الشافعي، ندى موسى، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، محمود البزاوي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.