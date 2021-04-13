شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم لـ إيمان الحصرى: "هجمة مرتدة" بيحكى من أول الربيع العربى ودورى حساس جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم هشام سليم، خلال مداخلة هاتفيه في برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc: "الأدوار كلها معقدة صعب تتحكى بشتغل في جهاز المخابرات بشوف العمليات اللى بيعملها أحمد عز وهند صبرى وبتابعهم، والمسلسل من أول ما الربيع العربى ابتدى، وأحمد علاء تعب معايا، والدور حساس جدا، وربنا يسهل، ويحقق نجاح لأن كلنا حبينا العمل ده".

مسلسل "هجمة مرتدة"، يتناول ملفا من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد عز، فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز، ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.