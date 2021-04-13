شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله لـ DMC: أجسد دور والد أحمد عز بمسلسل هجمة مرتدة وصورناه فى عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفيه في برنامج " مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى والمذاع على قناة dmc،" أقوم بدور والد أحمد عز في المسلسل و بطلع على المعاش و بفتح مكتبة و بشجع الأطفال على القراءة والمسلسل يواكب الأحداث اللى عشناها مرورا بيناير و بعد يناير وصورناه خلال سنة ونصف.

مسلسل "هجمة مرتدة"، يتناول ملف من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى من مسئولى الجهاز ويجسد أدوراهم نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.