شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لـON: دورى "قبضاى" فى "اللى مالوش كبير" وأنا وياسمين بنرتاح مع بعض فى الشغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد العوضى إن شخصية سيف الخديوى التى ينافس بها فى مسلسل "اللى ملوش كبير" موسم دراما رمضان 2021، مختلفة تماما عن آخر عملين قدمهما، ويعتبر "قبضاى" مش بلطجى، وتابع العوضى: "الخديوى عنده عزوة وتركيبته مختلفة تماما والدور مفيهوش تكشير زى شخصية "عشماوى" فى مسلسل الاختيار، وهبتسم كتير".

وأضاف العوضى فى مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON": "عاوزين نقدم أنا وياسمين حاجة جديدة، خاصة إننا مع بعض، وهنخالف توقعات الناس شوية، وياسمين عاملة دراما السنة دى وعاملة الدور باحترافية شديدة، بعيدا عن إنها زوجتى، وربنا يوفقنا إن شاء الله".

وأكمل العوضى "أنا مش بقلق من التمثيل معاها بالعكس الموضوع مريح ليا وليها، وبكون مهتم إنها تطلع بشكل أفضل منى، وهى نفس الموضوع، وأحلى كواليس فى الدنيا فى وجود الفنان خالد الصاوى ودمه خفيف ونجم كبير وبنتعلم منه لما بنمثل معاه".

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.