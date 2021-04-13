شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يكشف لـ لميس الحديدى عن كواليس مسلسله "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان الكبير ياسر جلال، على دوره فى مسلسل "ضل راجل" الذى يُعرض رمضان الحالى، قائلاً: العمل يختلف كليا عن دورى فى مسلسل "الفتوة" الذى عُرض رمضان الماضى و"رحيم" فى الموسم الذى سبقه، كونه ينتمى لنوعية الدراما الاجتماعية الإنسانية، ويعبر عنها فى المسلسل الحارة الشعبية الجميلة بوجهها الحقيقى، بما تمثله من أصالة وأخلاق وحسن الجوار والبيوت المصرية القائمة على الحب والاحترام".

وأضاف فى مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "دورى فى المسلسل والشخصية التى أقوم بها تمثل دور الراجل الحنون من الحارة الشعبية الذى يظلل على أسرته ويمنحها مصدر الأمان".

وكشف أن اسم "ضل راجل" من ترشيح المخرج أحمد صالح، وقال: "الشخصية مختلفة تماما لأنى أقوم بدور مدرس ألعاب فى إحدى المدارس والأحداث ساخنة من الحلقة الأولى".

وتابع ياسر جلال: "نقدم رسالة قوية جدا عبر هذا المسلسل، وأنا فخور به جدا، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وبطبيعة الدراما ذات الرسالة القوية لا بد أن تكون مغلفة بالسكر حتى يقبل عليها الناس، ولازم الناس تشوف فيه أحاسيس ومشاعر وأكشن أحيانا فى إطار التوظيف الدرامى السليم، لأنه ما ينفعش يبقى مقحم على الدراما".

واستطرد: "المسلسل أحداثه مشوقة جدا وده بفضل الصياغة التى تحمل تشويقا فى سياقها الدرامى"، وأشاد بمخرج العمل أحمد صالح قائلاً: إنسان متميز ومحترم واستفدت منه كثيرا وطلعنى بشكل مختلف.