شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى: كريم عبد العزيز وأحمد مكى تدربا على الأسلحة عشان "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتر ميمى، مخرج "الاختيار 2"، على أحداث المسلسل الذى يخوض به دراما رمضان 2021، وقال: "إن شاء الله المسلسل مختلف تماما عن الجزء الأول، السنة اللى فاتت حرب على الحدود، لكن السنة دى فى وسط البيوت أو الشوارع وهيكون مختلف تماما، وهو أصعب بكتير، بس إن شاء الله هايكون حاجة حلوة أوى".

وأضاف بيتر ميمى، فى مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن "الاختيار 2 يجمع بين نجمين ممتعين جدا وملتزمين جدا بالشغل وفيه كيميا رهيبة بينهما والعلاقة بينهما فى الكواليس هتظهر قدام الشاشة، والكواليس كانت أحيانا بتضحك أوى وهما الاتنين كوميديا فظيعة، ولكنهما ملتزمان جدا وأنا فخور بأنى اشتغلت معاهم الاتنين".

وتابع: "إن النجم أحمد مكى ممثل موهوب وكل أعماله كانت كوميدى لكنه موهوب، وكانت هناك تدريبات لمكى عشان طالع فى جزء كبير ضابط عمليات خاصة، وكان فى تدريب شديد وعنيف جدا له على مسك كل أنواع الأسلحة عشان المصداقية، ولازم تكون كل حاجة صح، وكريم عبد العزيز اتدرب برضه على السلاح وكل حاجة".

واختتم: "المسلسل يتناول الفترة من 2013 لغاية 2021، وكل حلقة كان فيها حاجة صعبة لكن أصعب حاجة التصوير فى الشوارع كانت حاجة صعبة جدا، لكن الإنتاج كان ضخما وشركة سينرجى قدمت إنتاجا ضخما، وتلقينا دعما كبيرا من وزارة الداخلية سواء مدرعات أو سلاح أو أماكن بشكل كبير جدا".