موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة جيب الجديدة ومفاجأة مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة جيب عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Compass، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

تنقسم أنظمة دفع السيارات في المعظم إلى نوعين هما: نظام الدفع بمحركات الاحتراق الداخلي ونظام الدفع بالمحرك الكهربائي المعتمد على بطارية.

تعتزم شركة دايملر الألمانية العملاقة طرح سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة "مرسيدس إي كيو إس" وهي واثقة من تحقيق الربح.

أبرمت شركة أمريكية عقدا لاستيراد قطع غيار إماراتية الصنع لاستخدامها في سياراتها الرياضية الخارقة من طراز شيفروليه "كورفيت 2021".

