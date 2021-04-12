شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي لـ لميس الحديدى: محظوظ بالعمل مع كرارة والسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سامى، مؤلف ومخرج مسلسل "نسل الأغراب"، إنه يتوقع نجاح المسلسل في سباق دراما رمضان، وكشف أن فكرة العمل كانت مبنية على نجمين أثناء كتابته، وبالتالى فإن الجمع بين الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا مهم، خاصة أن عقليات الفنانين لا تسمح كلها بوجود ثنائى ضخم فى نفس العمل.

وأضاف فى مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "أحمد السقا أو أمير كرارة، نجمان متميزان وساعدانى كثيرا، والكواليس معهما كانت مريحة، وأنا أشعر بأنى محظوظ بهما".

وتابع: "الرواية صعبة وأدوارها معقدة كثيرا، والذى يتطلب التركيز فى تفاصيل الرواية، وبالتالى أشكرهما لأنهما تعاملا بحرفية وبنفس سوية، مما جعلنى أركز طول الوقت فى إخراج الرواية".

وكشف سامى عن جانب فى شخصية الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة فى العمل، قائلاً: "كلاهما سيقوم بدور شرير، لكن لديهم الطابع الإنسانى، فأنا بشكل شخصى لست مع فكرة الشرير المطلق".

وعن أصعب التحديات قال سامى: "المعتاد فى أدوار الشر التى تمثل الأكثر لفتا لأنظار المشاهدين أن يكون أحد الأبطال طيبا والند له شريرا، لكن فى هذا العمل الأمر يختلف، فهما شريران وفى تحد طول الوقت".

وفجّر محمد سامى مفاجأة، وهى أن المسلسل ليس أكشن فى المطلق، لكنه ذو طابع رومانسى، حيث إن كلا منهما يعيش صراعا رومانسيا، لكن بطريقتهما وفقا لطريقة "من الحب ما قتل"، حيث يعبر كل منهما عن حبه بطريقته الخاصة".