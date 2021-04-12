شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا قبل عرض "نسل الأغراب": مرعوب جدًا و"سينرجى" دعمتنا كثيرًا لأن المسلسل مكلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد السقا فى مداخلة تليفزيونية مع لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON" عن مسلسله "نسل الأغراب" وشعوره قبل ساعات من العرض: "إنه مرعوب مش قلقان بس، ودايمًا فى أى عمل بحس إنى واقف قدام الكاميرا لأول مرة، وأن المخرج محمد سامى مجنون خلطة فن، وخلانا نقوم بأدوار غير متوقعة، وتعبنا وشقينا كتير وشفنا أيام ما يعلم بيها غير ربنا عشان نخلص قبل رمضان".

وأكد السقا أن مشاركة الفنانة القديرة "فردوس عبد الحميد" بمسلسل نسل الأغراب حالة خاصة لى لأن أول وقوف لي أمام الكاميرا كان أمامها فى مسلسل "النوة".

وحول اختلاف دوره فى "نسل الأغراب" كشخصية صعيدية مقارنة بما قدمه فى السابق قال: "الغريب بالنسبة لى فى هذا المسلسل أنى ألعب دورًا لأول مرة أقوم به فى حياتى وبشكر المخرج لأنه حطنى على "التراك" فى الدور ده وأتمنى ينال إعجاب المشاهدين ويكون قد الجرأة الى أنا عملتها فى الخطوة دى".

وأكمل السقا: "من دواعى سعادتى فى هذه التجربة أنى بشتغل مع أمير كرارة خاصة أن شهادتنا مجروحة فى بعضنا البعض لكن فى النهاية هو صديقى وأخويا ودوره جبار فى المسلسل وأسرة العمل عملت مجهود جبار وتعبنا وشقينا لأننا مش بنحب نشتغل فى رمضان وعدت علينا أيام ما يعلم بيها غير ربنا".

وكشف عن أنه تم الانتهاء من تصوير العمل كاملاً منذ أسبوع قائلاً: "العمل تكلف كثيرًا والشركة محترمة ودعمونا كثيرًا والمسلسل به تقنيات عالية جدًا وحرفية شديدة".

وتابع: "أنا مبسوط السنة دى إن كل زملائى فى السوق عملوا شغل وإحنا عندنا فى السوق حاجة اسمها "مطبخ الشغل" والكل عامل شغل حلو سواء كريم عبد العزيز أو يسرا أو أستاذنا الكبير يحيى الفخرانى ولعبة نيوتن وجميع الأسماء أعتقد أن هذا الموسم لن يكون موسم منافسة بقدر ما إحنا اجتمعنا جميعًا لتقديم منتج متميز يحقق المتعة للمشاهد وهو الحد الأدنى "للفرجة".